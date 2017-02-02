Максим Майоров: "Салавату" нужно зацепиться за хорошую атмосферу, чтобы изменить свою игру"

Нападающий "Салавата Юлаева" Максим Майоров после поражения от СКА (1:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ заявил, что для завершения серии поражений его команде нужно зацепиться за хорошую атмосферу и все плюсы из прошлых игр. На данный момент серия поражений уфимцев составляет восемь матчей. 27-летний хоккеист набрал 15 (5+10) очков в 42 встречах "регулярки".

– Опять допустили ошибки, – цитирует "БИЗНЕС Online" Майорова. – Честно, сейчас тяжело сказать, что во втором периоде случилось. Даем создавать моменты сопернику, пространство. Выход Сведберга? Нет, никак не повлиял. Игра полевых игроков не меняется, если в воротах другой вратарь. Наша задача – упростить ему игру, помочь. Соперник прибавлял по ходу матча? Не знаю, не заметил такого. Мы мало угрожали воротам соперника. Один гол – мало для победы. Не думаю, что дело в темпе игры.

Что нужно сделать, чтобы изменить игру? Оставить все хорошее из последних игр. Понятно, что все проигрываем. Но есть какой-то позитив. Если зацепимся за хорошую атмосферу, все плюсы, которые были, и будем стоять друг за друга, нам будет без разницы с кем играть.