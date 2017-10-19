Максим Майоров: "Салават Юлаев" привез с выездной серии минимум очков"

Нападающий "Салавата Юлаева" Максим Майоров отметил, что команда могла набрать больше очков в выездных матчах регулярного чемпионата КХЛ. Он также добавил, что последняя победа над московским "Динамо" (3:2) добавляет эмоций.

Уфимцы в выездной серии набрали 6 очков из 12 возможных. Они одержали две победы в основное время в четырех матчах.

– Взяли с выезда минимум очков – 6. Могли и больше, – сказал в интервью клубной пресс-службе Майоров. – Где-то не повезло, где-то ошиблись, где-то удаления ненужные. Волевая победа над московским "Динамо" добавляет эмоций. Тем более когда все понимают, какая ситуация.

Следующий матч "Салават" проведет 20 октября против "Автомобилиста".

Леонид Вайсфельд – о проблемах "Салавата Юлаева"