Максим Мамин: "Сегодня впервые забросил шайбу в свой день рождения"

Нападающий ЦСКА Максим Мамин после победы над "Сибирью" (2:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что неоправданные нарушения правил стали серьезной проблемой для его команды. Сегодня форвард отмечает день рождения и смог отличиться голом.

– До сегодняшней игры вам удавалось сделать самому себе подарок в день рождения в виде заброшенной шайбы?

– Нет, не припоминаю, чтобы забивал в свой день рождения. Сегодня это случилось впервые, поэтому вдвойне приятно.

– Матч получился малорезультативным и прошел в напряженной борьбе. Ожидали, что "Сибирь" окажет такое серьезное сопротивление?

– Да, мы предполагали, что соперник будет играть в активный хоккей, оказывать давление и были к этому готовы. Единственное, что не понравилось – наши многочисленные удаления в первых двух периодах.

– Для ЦСКА проблема неоправданных нарушений правил не новая.

– Действительно, в последних матчах эта проблема стала серьезной. Будем работать над тем, чтобы реже удаляться и не давать соперникам шансов использовать большинство.

– Главный тренер вашей команды Дмитрий Квартальнов несколько лет назад возглавлял "Сибирь", плюс несколько нынешних игроков ЦСКА также имеют опыт игры за новосибирский клуб. Это придавало матчу интригу?

– Пожалуй, нет. Просто настраивались на хорошего, серьезного соперника.

– Вы родились 13 января, а сегодня еще и пятница. Как относитесь к этому числу?

– Да я как-то не задумывался об этом. Во всяком случае, никаких суеверий по поводу числа 13 у меня нет.

– Стать первыми по итогам регулярного чемпионата для ЦСКА принципиально?

– Безусловно, было бы приятно выйти в плей-офф с первого места. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)