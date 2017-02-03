13:32 | ХОККЕЙ — КХЛ

Максим Мамин: "Почему не поехал на выезд с ЦСКА? А что я там не видел?"

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Нападающий ЦСКА Максим Мамин объяснил, что не поехал с клубом на серию выездных матчей по решению тренерского штаба. По мнению 22-летнего хоккеиста, это не значит, что руководство команды на него не рассчитывает.

– Почему вы не поехали с ЦСКА на последний выезд?

– А что я там не видел? Пусть теперь иностранцы посмотрят на Челябинск, Уфу. А я в Москве посижу. Если серьезно, то такие решения принимает тренерский штаб. Сказали – остаешься, и это не обсуждается.

– Это не означает, что на вас не рассчитывают?

– Ни в коем случае! У нас в команде длинная скамейка. Сегодня играют одни, а завтра другие. Все к этому привыкли, так что никаких проблем. (Алексей ШЕВЧЕНКО)

Полностью интервью Мамина

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