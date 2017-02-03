13:59 | ХОККЕЙ — КХЛ

Максим Мамин: "Евротур не самый важный турнир? Для молодых хоккеистов это не так"

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Нападающий ЦСКА Максим Мамин подчеркнул, что серьезно относится к вызову в сборную России вне зависимости от турнира. Форвард вызван в национальную команду на третий этап Евротура - Шведские игры.

– Это некоторые журналисты или болельщики считают, что Евротур – не самый важный турнир, - сказал Мамин. - Для хоккеистов все выглядит иначе, особенно для молодых ребят. Меня впервые приглашают в сборную. Какая разница, какой именно турнир! Думаю, что все одинаково бы волновались, если бы это был не Евротур, а чемпионат мира. В том смысле, что ответственность все равно большая. (Алексей ШЕВЧЕНКО)

Полностью интервью Мамина

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