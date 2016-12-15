19:53 | ХОККЕЙ — КХЛ

Максим Кудряшов: "Приложу все силы, чтобы закрепиться в основе "Витязя"

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Защитник Максим Кудряшов продолжит карьеру в "Витязе", сообщает пресс-служба подмосковного клуба. По словам генерального менеджера команды Игоря Варицкого, 24-летний игрок подписал с клубом двусторонний контракт.

– Максим играл за наш фарм-клуб ТХК в Твери, – приводит пресс-служба "Витязя" слова Варицкого. – Мы пристально смотрели за ним и перед дедлайном решили приобрести в систему "Витязя". Кудряшов будет готовиться в основной команде в самое ближайшее время. Контракт у игрока двусторонний.

В текущем сезоне ВХЛ в составе ТХК россиянин провел 24 матча, в которых отдал 7 результативных передач.

– С отличным настроением прихожу в команду "Витязь", – цитирует Кудряшова официальный сайт подмосковного клуба. – С каким еще настроением можно приходить в КХЛ?! Валерий Геннадьевич Белов сказал мне: "Тренируйся и доказывай, и дадим шанс проявить себя". Приложу все силы для того, чтобы закрепиться в основе "Витязя". Почувствовал разницу – физически в "Витязе" игроки здоровее, да и скорости в КХЛ выше.

Дополнительная информация

http://hcvityaz.ru/news.php?full=6700

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