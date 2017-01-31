Максим Кондратьев: "Первый дубль в КХЛ? Сам стараюсь и партнеры помогают"

Защитник "Амура" Максим Кондратьев после гостевой победы в матче регулярного чемпионата КХЛ над "Авангардом" (4:2) отметил, что он рад доверию тренерского штаба, предоставляющего игроку большое количество игрового времени. По его словам, положительный результат принесло выполнение тренерской установки об активных действиях с первых минут.

– Давно две шайбы за игру забрасывали до сегодняшнего вечера?

– По-моему, это вообще мой первый дубль на профессиональном уровне. Приятно, конечно. Жаль только, что это произошло в конце сезона. Может быть, раньше это бы помогло нам набрать больше очков.

– В этом сезоне ваша личная статистика бьет рекорды. В чем причина?

– Тренеры доверяют, много игрового времени, игра в большинстве – вот и получается набирать очки. Сам стараюсь и партнеры помогают.

– В чем "Амур" превзошел соперников сегодня?

– Мы активно начали, и тренеры просили, чтобы мы всю игру продолжали играть в этом ключе, доставляли шайбу в чужую зону, чтобы меньше играть в обороне. Это принесло результат – забили несколько хороших голов.

– Александр Медведев высказал мысль о возобновлении Кубка надежды. Как относитесь к этому турниру?

– Я один раз участвовал в нем и, знаете, большого стимула выиграть этот Кубок я не ощутил.

– Но не обидно рано заканчивать сезон?

– Обидно, конечно. Каждому спортсмену хочется бороться за первые места. Но Кубок надежды, я думаю, тут не поможет. (Анна ЛЕВЧЕНКО)