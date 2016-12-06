Максим Кицын: "В КХЛ могу играть не хуже, чем в Америке"

Нападающий "Торпедо" Максим Кицын считает, что игра в низших лигах Северной Америки помогла ему стать лучше, и он не сильно расстраивается из-за непопадания в основной состав "Лос-Анджелеса". С 2013 по 2016 год 24-летний форвард выступал за "Манчестер Монархс" и "Онтарио Рейн".

– В Северной Америке я играл много, в разных ситуациях, набирал очки, – цитирует "Р-Спорт" Кицына. – Пусть ECHL на бумаге третья лига, но там играют квалифицированные хоккеисты, уровень неплохой. Считаю, что я и в КХЛ могу играть не хуже. Все сложилось воедино и привело к решению о возвращении.

В первый сезон в АХЛ тренер мне сказал, что мы с канадским нападающим претендуем на одно место в четвертом составе, но он дерется, а я нет, поэтому место получит он, а меня отправят в ECHL получать игровую практику и ждать шанса. Я прекрасно понимаю, что мне нужно стать быстрее, да и вообще добавлять практически во всех компонентах. Тогда смогу добиваться самых высоких результатов.

Считаю, что игра в Северной Америке пошла мне на пользу, играть я стал лучше, чем до того, как уехал туда. Жалею ли, что не попросил обмена? Сейчас можно рассуждать, но время уже ушло. Тогда фарм-клуб "Лос-Анджелеса" в АХЛ был очень сильной командой, в составе было много хороших игроков. И даже туда попасть было хорошей возможностью, чтобы получить опыт работы с такими профессионалами. К сожалению, не получилось.