13:42 | ХОККЕЙ — КХЛ

Максим Кицын: "Не хотел бы, чтобы "Кузня" закончила свое существование в КХЛ"

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Нападающий нижегородского "Торпедо" Максим Кицын уверен, что исключение новокузнецкого "Металлурга" из КХЛ плохо скажется на хоккее в регионе. Сам хоккеист является воспитанником "Кузни". На данный момент команда занимает последнее место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 29 очков в 39 матчах.

– Безусловно, слышать это неприятно, но из года в год Новокузнецк идет на последнем месте, ведущих игроков распродают, – цитирует "Р-Спорт" Кицына. – Обидно и неприятно, но хочется верить, что руководство клуба изменит ситуацию к лучшему.

Конечно, потеря команды в КХЛ скажется на местной хоккейной школе. Одно дело, когда у тебя есть возможность последить за такими мастерами, как Павел Дацюк, Илья Ковальчук или Сергей Мозякин, и совсем другое, когда ты смотришь на игроков уровнем ниже.

Видя своими глазами игру лучших, ребенок понимает, чего можно достичь. Это намного важнее, чем кажется на первый взгляд. Я очень не хотел бы, чтобы новокузнецкий "Металлург" закончил свое существование как команда КХЛ.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/interview/20161206/1113317078.html

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