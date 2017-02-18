Максим Казаков: "Не скажу, что серия с "Авангардом" будет для меня принципиальной"

Нападающий "Адмирала" Максим Казаков после победы над "Витязем" в матче регулярного чемпионата КХЛ (3:1) рассказал, что команда следила за тем, как сыграла "Сибирь", передает корреспондент "СЭ" Михаил ЗИСЛИС. Сегодняшняя победа позволила команде из Владивостока занять седьмое место в Восточной конференции. Соперником "Адмирала" по первому раунду плей-офф будет "Авангард".

- В начале все играли максимально строго, давила ответственность за результат, - признался Казаков. - В перерыве нам объявили о результате матча "Сибири". Особой радости не было, просто нас "отпустило". Немного похлопали и пошли играть дальше. Мы изначально серьезно настраивались на матч, думая только о победе. Тем более все было в наших руках - выигрывай и не обращай внимания на результат "Сибирь".

Я не скажу, что серия с Омском будет для меня как воспитанника "Авангарда" особенно принципиальной. У нас все последние игры были принципиальными. В плей-офф будет то же самое. Все решит характер, это главное, а мастерство в такой ситуации отойдет на второе место.