Максим Карпов: "Все в "Динамо" отдают себе отчет в принципиальности встречи со "Спартаком"

Нападающий московского "Динамо" Максим Карпов подчеркнул, что в матче регулярного чемпионата КХЛ с "Сочи" (1:2) команда в какой-то момент утратила концентрацию, что привело к поражению. По его словам, динамовцы опомнились слишком поздно, чтобы исправить ситуацию.

- В какой-то момент мы потеряли концентрацию и стали ошибаться, - приводит пресс-служба динамовцев слова Карпова. - Сочинцы этим воспользовались и сумели отыграться, а затем и выйти вперед. Когда мы опомнились и ринулись в атаку, было уже поздно, слишком мало времени оставалось.

- Следующий противник - московский "Спартак" - наш принципиальный соперник. Как будете настраиваться на матч?

- Да, каждая игра против "Спартака" - это дерби. Мы дважды обыграли красно-белых по ходу предсезонных турниров, но сейчас все будет по-другому. Уже сыграно по десять игр в регулярке. "Спартак" будет принимать нас на своей домашней арене, и конечно же они будут очень серьезно настраиваться на игру с нами. Но нам тоже нужна эта победа, и мы приложим все усилия для того, чтобы заработать эти три очка. Дополнительно настраивать у нас никого не нужно, все и так отдают себе отчет в принципиальности этой встречи. Надеюсь, что у нас все сложится и мы сумеем порадовать наших болельщиков.