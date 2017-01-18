Максим Карпов: "Сегодня все сложилось для нас здорово"

Нападающий московского "Динамо" Максим Карпов после победы над ЦСКА (1:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ порадовался, что удалось реализовать удаление в составе соперника. По его словам, играть в дерби очень интересно.

– Можно ли назвать одним из ключевых моментов матча десятиминутное удаление вначале, когда вы остались втроем и выстояли?

– Хорошо, что мы выстояли. Ребята молодцы. Потом получилось реализовать удаление в составе соперника. Все здорово для нас сложилось.

– Кто сильнее ЦСКА или "Ак Барс"?

– Не могу ответить на этот вопрос. Просто сегодня мы забросили на одну шайбу больше соперника и победили, а с "Ак Барсом" на одну меньше и проиграли.

– Показалось, что у ЦСКА было не так много моментов, при обилии бросков по воротам.

– Мы много шайб поймали на себя, да и Еременко много вытащил.

– По четырем матчам у вас полное равенство с ЦСКА: по победе по буллитам и по одной в основное время. Команда настолько равные?

– На такие дерби настраиваются все. Играть друг против друга очень интересно.

– У "Динамо" не очень хорошая посещаемость: приходило максимум шесть тысяч. Сегодня было восемь тысяч. Ощущалось ли это?