Максим Карпов: "Настрой на "Автомобилист"? Просто 15 человек соскучились по хоккею"

Форвард СКА Максим Карпов подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с "Автомобилистом" (5:2). Нападающий оформил хет-трик.

- Самое главное было победить, а то, как мы это сделали, - другой вопрос, - отметил Карпов. - Ребята здорово поработали. Пару раз соперник зажимал нас в зоне, но ребята выстояли. Молодчики!

- Последняя минута второго периода оказалась ключевой в матче?

- Так получилось, что мы сдержали соперника. Потом 3 на 5 и гол.

- Вы уже оформляли хет-трик в "Ледовом", какой из всех особенно памятный?

- Наверное все, такое тяжело забыть.

- В чем заключалась подготовка к лучшей команде лиги?

- Готовились хорошо, половина ребят уехало в сборную. У нас было два дня выходных, потом тренировались. Сегодня с утра разобрали команду.

- Не удивились, что при здоровом Якупове вы вышли в первом звене?

- Если честно, не задумывался.

- Сегодня особенный день для челябинского ЧМЗ. У вас хет-трик, Зернов забил. Знакомы с ним?

- Да, вместе на турнире в Челябинске играли.

- Теперь этот район - самый забивающий в Челябинске?

- Не знаю, там еще Зарипов с ЧМЗ. Тяжело будет с ним бороться.

- СКА уверенно стартовал в первом периоде, это связано с особым настроем на соперника?

- Думаю, просто 15 человек тут тренировались, никуда не ездили и соскучились по хоккею.

- Прервали длительную серию "Автомобилиста", ощущаете гордость?

-Нет, настраивались как любой другой матч. (Игорь Новиков)

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