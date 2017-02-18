22:12 | ХОККЕЙ — КХЛ

Максим Карпов: "Куньлунь" бился, но "Динамо" переломило ход встречи"

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Нападающий московского "Динамо" Максим Карпов после победы над "Куньлунем" (2:1) в домашнем заключительном матче регулярного чемпионата КХЛ подчеркнул, что матч был напряженным. Соперником московского клуба по первому раунду плей-офф будет "Торпедо".

– Матч с китайцами был напряженным, – подчеркнул Карпов. – Соперник бился и очень хотел победить, чтобы попасть в плей-офф, но мы переломили ход встречи. Выполняем свою задачу и готовимся к кубковым матчам. Потренеруемся, и в бой с "Торпедо". (Евгений БЕЛОУСОВ)

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Материалы REN-TV

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