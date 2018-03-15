Максим Карпов: "Кириллом в тройке с Дацюком и Гусевым не называют"

Нападающий СКА Максим Карпов не стал давать прогнозов на серию с "Локомотивом" в 1/2 финала Западной конференции. Он добавил, что победит тот, кто будет более сплоченным.

Отметим, что Карпов перед первым матчем тренировался в тройке с Павлом Дацюком и Никитой Гусевым. На Олимпиаде с ними выступал Кирилл Капризов.

– Какие советы даете Гусеву и Дацюку?

– Ха-ха. Да никаких не даю. Они мне больше подсказывают, – сказал Карпов.

– И что подсказывают?

– Как сыграть в той или иной ситуации, куда открыться, где быть, когда они с шайбой.

– Вас Кириллом в тройке не называют?

– Нет, ха-ха.

– Чего ждете от "Локомотива"?

– Да ничего. Хорошая боевитая команда. Завтра посмотрим на них.

– "Локомотив" играет в очень простой хоккей, и в недавнем матче регулярки у него частично получилось СКА переработать.

– Это была регулярка. А сейчас плей-офф. Сейчас кто сплоченнее, тот и выигрывает.

– Рано закончили серию. Выходные пошли на пользу?

– Да. Я думаю, что тем ребятам, кто ездил на Олимпиаду, это было нужно. Они отдохнули.

– Видно ли по чемпионам, что они пережили важное событие в жизни? Может, несколько выхолощены?

– Уже нет. Уже прошло у них это. Может, не до конца еще осознали. Чуть позже это придет.

– В прошлом году СКА выиграл у "Локомотива" 4-0. С каким счетом выиграет в этом году?

– Давайте не будем загадывать. (Игорь ЕРОНКО)

Первая встреча между командами состоится завтра, 16 марта, и начнется в 19.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию игры.