Максим Карпов: "Гусеву и Дацюку советов не даю, они мне больше подсказывают"

Нападающий СКА Максим Карпов в интервью пресс-службе клуба отметил, что не нужно сравнивать предстоящее противостояние с "Локомотивом" в плей-офф с прошлогодними играми. Напомним, что в пятницу состоится первая игра второго раунда плей-офф против ярославцев.

– Какие советы даете Гусеву и Дацюку?

– Никаких не даю, они мне больше подсказывают.

– Что подсказывают?

– Как сыграть в той или иной ситуации, куда открыться, где быть, когда они с шайбой.

– Какие ожидания от соперника?

– Хорошая, боевитая команда. Завтра посмотрим.

– Они играют в довольно простой хоккей – это может стать проблемой? В январе они СКА перебегали.

– Это был сезон, а сейчас плей-офф. Сейчас кто больше сплочен, тот и выигрывает.

– Вас в тройке Кириллом не называют?

– Нет.

– Выходные пошли на пользу?

– Думаю, что да, те, кто ездил на Олимпиаду, отдохнули, им это было нужно.

– Для вас может, лучше было потренироваться, поиграть хотелось?

– Когда ребята были на Олимпиаде, мы готовились здесь, так что все нормально.

– По чемпионам видно, что они пережили такое важное событие в жизни?

– Думаю, что уже нет. Может, они еще не до конца осознали, и это придет чуть позже.

– В прошлом году СКА обыграл "Локомотив" со счетом 4:0, какой прогноз на этот?

– Давайте не будем загадывать.