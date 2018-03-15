Максим Карпов: "Гусеву и Дацюку советов не даю, они мне больше подсказывают"

Нападающий СКА Максим Карпов в интервью пресс-службе клуба отметил, что не нужно сравнивать предстоящее противостояние с "Локомотивом" в плей-офф с прошлогодними играми. Напомним, что в пятницу состоится первая игра второго раунда плей-офф против ярославцев.
– Какие советы даете Гусеву и Дацюку?
– Никаких не даю, они мне больше подсказывают.
– Что подсказывают?
– Как сыграть в той или иной ситуации, куда открыться, где быть, когда они с шайбой.
– Какие ожидания от соперника?
– Хорошая, боевитая команда. Завтра посмотрим.
– Они играют в довольно простой хоккей – это может стать проблемой? В январе они СКА перебегали.
– Это был сезон, а сейчас плей-офф. Сейчас кто больше сплочен, тот и выигрывает.
– Вас в тройке Кириллом не называют?
– Нет.
– Выходные пошли на пользу?
– Думаю, что да, те, кто ездил на Олимпиаду, отдохнули, им это было нужно.
– Для вас может, лучше было потренироваться, поиграть хотелось?
– Когда ребята были на Олимпиаде, мы готовились здесь, так что все нормально.
– По чемпионам видно, что они пережили такое важное событие в жизни?
– Думаю, что уже нет. Может, они еще не до конца осознали, и это придет чуть позже.
– В прошлом году СКА обыграл "Локомотив" со счетом 4:0, какой прогноз на этот?
– Давайте не будем загадывать.
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https://www.ska.ru/news/view/maksim-karpov-v-pliei-off-kto-bol-shie-splochien-tot-i-vyighryvaiet/