Максим Карпов: "Где-то мы не очень хитро играли, но главное - забили"

Нападающий СКА Максим Карпов подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с "Куньлунем" (5:1). Форвард набрал в игре 2 (1+1) очка.

- Недавно вы сходили на фан-сектор и с той поры регулярно набираете очки. Это помогло?

- Конечно. Пообщался с болельщками. Было весело и здорово - мне понравилось. Действительно пошло на пользу.

- Вам комфортно в первой тройке?

- Пока получается - значит комфортно. Хочется еще больше забивать и помогать команде.

- "Куньлунь" хорошо начал первый период, или СКА не разогнался?

- Вроде неплохо начали. Всякое бывает - в этот раз соперник первый забил. Главное, что мы смогли отыграться и победили. Может быть из-за того, что они так начали их не хватило на третий период.

- Почему шайба не шла в ворота во втором периоде?

- Соперник на себя ловил, вратарь выручал. Где-то мы не очень хитро играли. Можно перечислить много обстоятельств. Главное, что в итоге забили.

- Вспомните эпизод с вашей победной шайбой

- Серега (Плотников) открылся - я ему отдал. Сам открылся - он мне вернул и я забил гол. Ничего особенного.

- Хелльберга подкалывали перед матчем - он против своей бывшей команды играл.

- Он и сам все прекрасно понимал, что надо выиграть и доказать, что он лучший.

- Приятно забросить победную шайбу в юбилейной игре? У вас 50-й матч за СКА.

- Был бы пятисотый матч... А 50 немножко не так цифра. (Игорь Новиков)