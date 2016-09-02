23:08 | ХОККЕЙ — КХЛ

Максим Карпов: "Динамо" выходит на каждый матч одним кулаком"

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Нападающий московского "Динамо" Максим Карпов после победы в матче регулярного чемпионата КХЛ над "Сибирью" (4:1) отметил, что бело-голубые добиваются успеха благодаря сплоченным командным действиям, передает из "Парка легенд" корреспондент "СЭ" Борис САТАРОВ.

– Играть было тяжело, – отметил Карпов. – Молодцы, что реализовали большинство. Здорово действовали в обороне. Мы выходим на каждый матч одним кулаком – из-за этого получается так играть. Предсезонка была тяжелой. Но все хорошо поработали и демонстрируют такой результат. Большинство? Работаем на тренировкам. Думаю, с каждым матчем игра "Динамо" будет лучше и лучше.

Дополнительная информация

http://www.sport-express.ru/hockey/khl/

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