Максим Игнатович: "Сибири" надо переламывать неудачное начало сезона"

Защитник "Сибири" Максим Игнатович в интервью "Известиям" отметил, что команде необходимо переломить неудачный старт сезона. Новосибирцы потерпели три поражения в трех матчах.

– 11 пропущенных шайб за две игры – это неудачная игра вратаря или команда должна больше помогать своим голкиперам?

– У нас нет деления на нападающих, защитников и вратарей. Есть команда, и мы все вместе ответственны как за большое количество пропущенных шайб, так и за неудачный старт сезона в целом. Будем анализировать, почему такое происходит, и все вместе исправлять ситуацию.

– Как планируете прервать эту череду неудач? Чего ждать от "Сибири" в следующих играх – в частности, в матче с рижским "Динамо"?

– Будем выходить и биться только за победу, надо переламывать неудачно складывающееся начало сезона, по-другому никак. Всем вместе.