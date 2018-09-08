Максим Игнатович: "Сибири" надо переламывать неудачное начало сезона"

Защитник "Сибири" Максим Игнатович в интервью "Известиям" отметил, что команде необходимо переломить неудачный старт сезона. Новосибирцы потерпели три поражения в трех матчах.
– 11 пропущенных шайб за две игры – это неудачная игра вратаря или команда должна больше помогать своим голкиперам?
– У нас нет деления на нападающих, защитников и вратарей. Есть команда, и мы все вместе ответственны как за большое количество пропущенных шайб, так и за неудачный старт сезона в целом. Будем анализировать, почему такое происходит, и все вместе исправлять ситуацию.
– Как планируете прервать эту череду неудач? Чего ждать от "Сибири" в следующих играх – в частности, в матче с рижским "Динамо"?
– Будем выходить и биться только за победу, надо переламывать неудачно складывающееся начало сезона, по-другому никак. Всем вместе.
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https://iz.ru/786605/pavel-gudkov/maksim-ignatovich-nado-perelamyvat-neudachnoe-nachalo-sezona