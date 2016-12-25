Максим Худяков: "Барыс" сыграл самоотверженно"

Нападающий "Барыса" Максим Худяков после матча регулярного чемпионата КХЛ против магнитогорского "Металлурга" (5:3) отметил, что команда сыграла самоотверженно в конце матча. Первый период казахстанцы выиграли со счетом 4:0, после чего соперник пытался отыграться.

- Прежде всего хочу поблагодарить от имени команды, тренерского штаба и руководства клуба болельщиков наших, которые сегодня потрясающе нас поддерживали, - приводит пресс-служба "Барыса" слова Худякова. - Надеемся, и в будущем будут поддерживать, еще больше их будет на трибунах. А мы будем стараться радовать игрой, как сегодня. Вроде бы понимали, что против команды такой мастеровитой нельзя удаляться, но все равно идут ошибки, зацепы, удаления. К сожалению, не смогли выстоять в меньшинстве. Но в принципе все играли самоотверженно. В конце соперник поменял вратаря, мы вывели шайбу из зоны, я поменялся, Найджел выбежал. Ну, а потом, когда Костя Пушкарев два раза лег под шайбу – перед ним шляпу можно снять. Дорогого стоит его поступок.