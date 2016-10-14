Максим Гончаров: "Салавату" нужно наращивать темп"

Защитник "Салавата Юлаева" Максим Гончаров в интервью официальному сайту КХЛ подчеркнул, что команда тяжело перенесла трудности, с которыми столкнулась на старте сезона. По его словам, уфимцы хорошо провели последние встречи, но им необходимо наращивать темп.

- Старт сезона для "Салавата" трудно назвать удачным. Стало ли это для вас неожиданностью?

- Для любого спортсмена это стало бы неожиданностью, потому что на любую игру ты выходишь с мыслью о победе. И когда начинается серия проигрышей, это, конечно, давит. Все мы тяжело ее переносили.

- До паники не дошло?

- Нет, конечно. Мы собирались, разговаривали, смотрели видео и пытались что-то изменить на льду.

- Какой момент стал самым трудным в этой серии, и когда вы поняли, что кризис преодолен?

- Так еще ничего особо и не удалось. Да, мы здорово провели последние выездные матчи, но чемпионат лишь подходит к середине, и нужно наращивать темп.