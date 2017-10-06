Максим Гончаров: "Салават" забил один, "Авангард" - три, поэтому и проиграли"

Защитник "Салавата Юлаева" Максим Гончаров отметил, что у его команды проблема с реализацией моментов. Хоккеист также добавил, что уфимцы на всех соперников настраиваются одинаково.

– Что тут комментировать? Мы забили один гол, а они три, поэтому проиграли, – цитирует клубная пресс-служба Гончарова.

– Почему в последних матчах "юлаевцам" не удается сыграть результативно?

– Не знаю. Моменты вроде есть, но мы их не реализовываем.

– "Салават" ударно начала матч, но потом игра изменилась. Это "Авангард" переломил ход игры или "юлаевцы" сбавили обороты?

– Сложно сказать. "Авангард" не менял игру, мы во втором периоде где-то подсели и пропустили ненужный гол, а потом играли так же, как в первом периоде, но пропустили еще два гола и проиграли.

– Рассматривали омичей, как главного конкурента по дивизиону или настраивались на этот матч как обычно?

– Мы на всех соперников одинаково настраиваемся. У нас нет разделения на обычных или необычных соперников – все команды одинаковые.