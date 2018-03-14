Максим Гончаров: "Команды старались меньше удаляться, судьи старались не давать лишних фолов"

Защитник "Салавата Юлаева" Максим Гончаров после победы над "Авангардом" (3:2 ОТ) в седьмом матче серии плей-офф отметил, что команде нужно было отстоять меньшинство в концовке встречи, чтобы не доводить дело до овертайма.

– Седьмой матч серии, какие тут эмоции могут быть, пан или пропал. Была игра от ножа, всегда интересно такие матчи играть. В последнее время это часто у нас получается.

– Что подумалось в концовке третьего периода, когда сопернику удалось сравнять счет?

– Ничего, главное было сохранить эмоции. Это хоккей, нужно было отстоять дальше меньшинство и выиграть.

– Ваша заброшенная шайба в овертайме стала победной. Когда бросали как-то прицеливались или это был бросок на удачу?

– Лисин выезжал там из-за ворот, бывает такое проходит иногда. Он хорошо увидел меня, отдал, а я просто бросил и шайба зашла!

– Что вам говорили партнеры?

– Конечно, поздравили, я их поздравил. Мы движемся дальше, через день, уже послезавтра играть, движемся вперед.

– На протяжении двух периодов не было ни одного удаления. Команды играли настолько корректно?

– Сложный вопрос. Возможно, команды старались меньше удаляться, потому что большинство всегда очень многое решает. Плюс судьи, наверное, старались не давать лишних фолов. Это хоккей, играем, как есть.