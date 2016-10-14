15:37 | ХОККЕЙ — КХЛ

Максим Гончаров: "Когда Захаркин хотел уходить, сказали ему, что наладим игру"

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Защитник "Салавата Юлаева" Максим Гончаров в интервью пресс-службе КХЛ подчеркнул, что главный тренер уфимцев Игорь Захаркин всегда открыт для общения с игроками, что является большим плюсом. По его словам, команда попросила специалиста потерпеть, когда он собирался покинуть клуб.

- У вас богатый опыт совместной работы с Игорем Захаркиным: не только в Уфе, но и в ЦСКА. Охарактеризуйте его как тренера и как человека. Многие не представляли его без Вячеслава Быкова.

- Наверное, многие и не представляли, но Игорь Владимирович не первый год в хоккее. Он хороший психолог, умеет найти контакт с игроками и всегда открыт для общения. В этом большой плюс.

- Действительно ли он уделяет больше внимания теории хоккея, чем другие?

- Все в меру. Не могу сказать, что целыми днями мы в ней сидим. Если он считает нужным что-то показать из разряда теории, то показывает.

- На одной из послематчевых пресс-конференций во время полосы неудач "Салавата" Игорь Владимирович сказал, что предложил команде вариант со своим уходом в отставку. Как вы отреагировали на такой поступок?

- Вместе с ребятами посчитал, что это было бы неправильным. Мы - команда, проигрываем и побеждаем вместе. Вина по большей части висела на нас, мы играли неправильно. Даже в тех матчах, в которых терпели поражения, моментов создавали много, а вот толку было мало. Поэтому сказали тренеру, чтобы потерпел, и что мы наладим игру.

Дополнительная информация

http://www.khl.ru/news/2016/10/14/323504.html

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