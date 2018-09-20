Максим Афиногенов: "Вряд ли СКА стал слабее"

Нападающий московского "Динамо" Максим Афиногенов - о предстоящем матче со СКА в регулярном чемпионате КХЛ.

– Как вам игра СКА в новом сезоне?

– Я еще не смотрел ни одной игры СКА. Видел только, что у них было несколько побед и поражений. Понятно, что сейчас это новая команда с новым тренерским штабом, но вряд ли она стала слабее. В общем, будем разбирать ее игру и биться за победу, - цитируют Афиногенова "Известия".

Матч "Динамо" - СКА начнется в 19.30 по московскому времени.

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