Максим Афиногенов: "Витязю" будет сложно снова выйти в плей-офф КХЛ"

Нападающий "Витязя" Максим Афиногенов выразил уверенность в том, что команда хорошо подготовилась к предстоящему сезону КХЛ. По словам форварда, в предыдущем розыгрыше клуб сделал прорыв, но ему будет сложно второй год подряд выйти в плей-офф.

- Прошлый сезон стал прорывом для нашего клуба, мы впервые вышли в плей-офф КХЛ. Даже повторить этот результат будет тяжело, поэтому не хочется загадывать про первый, второй раунды плей-офф, - приводит "Р-Спорт" слова Афиногенова. - Наша задача - правильно подойти к сезону и показывать ту игру, которой нас учат. Считаю, мы хорошо поработали на предсезонке, сделали то, что задумали.

Сейчас у нас последний этап подготовки. Ошибки еще есть, но есть и время их исправить. Все равно пока еще все притираются, плюс у нас были нагрузки серьезные, сейчас они уходят. В начале сезона у нас непростой календарь, и через эти игры на Кубке мэра мы правильно подойдем к старту чемпионата.

Сейчас много говорят о ЦСКА, у них сильный состав подбирается. Интересно, как мы будем смотреться на фоне таких команд, которых все называют главными претендентами на Кубок Гагарина.

Вообще у нас все центральные сильные, можно с любым играть. Сейчас у нас хорошее взаимопонимание с Димой Семиным, матча три мы уже вместе сыграли, уже знаем, кто и где открывается, куда можно пас отдать, у кого какие сильные стороны. Если тренер нас оставляет вместе - значит, видит перспективы в этом сочетании.

Напомним, что в сезоне-2016/17 подольцы впервые в истории КХЛ вышли в плей-офф, где в первом раунде со счетом 0-4 уступили СКА.