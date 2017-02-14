Максим Афиногенов: "Витязю" без разницы, с кем играть в плей-офф"

Нападающий "Витязя" Максим Афиногенов выразил радость по поводу выхода команды в плей-офф КХЛ. "Витязь" обеспечил себе это, выиграв у "Куньлунь Ред Стар" со счетом 5:3.

– Мы шли к этой цели целый год, и сейчас за две игры до конца уже понятно, что мы в плей-офф, – цитирует ТАСС Афиногенова. – Это большое достижение для нашей команды, мы все рады, но не будем останавливаться на достигнутом. Нам без разницы, с кем играть в плей-офф: однозначно будет тяжело и со СКА, и с ЦСКА, будем готовиться, это праздник для нас. Теперь нечего бояться, надо идти и играть.