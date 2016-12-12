14:58 | ХОККЕЙ — КХЛ

Максим Афиногенов: "Витязь" остается в гонке за восьмерку - это самое главное"

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Нападающий "Витязя" Максим Афиногенов, признанный лучшим игроком ноября по версии болельщиков, после победы в матче регулярного чемпионата КХЛ над "Северсталью" (4:3 ОТ) отметил, что в Череповце команда одержала очень важную победу. По словам 37-летнего игрока, самое главное, что подмосковный клуб остается в гонке за попадание в плей-офф.

– Очень важная игра была в Череповце, во всех отношениях, – приводит пресс-служба "Витязя" слова Афиногенова. – Хорошо, что выиграли, пусть и в овертайме. Всем нам хотелось, конечно, взять три очка. Но и два – тоже неплохо. Мы остаемся в гонке за восьмерку, это важно. У "Витязя" сейчас 8 - 9-е место, 60 очков.

Дополнительная информация

http://www.hcvityaz.ru/news.php?full=6671

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