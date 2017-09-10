Максим Афиногенов: "Витязь" не имеет права так играть дома"

Нападающий "Витязя" Максим Афиногенов матча регулярного чемпионата КХЛ против "Барыса" (1:5) подчеркнул, что "богатыри" проиграли из-за собственных ошибок. Форвард также отметил, что у его команды есть проблемы с реализацией моментов.

– Домашняя серия сложилась не так, как мы хотели, выиграли всего одну игру, – цитирует ТАСС Афиногенова. – Нам нужно добавить агрессивности в игре, думаю, разберемся с этим. Самое главное, что никто голову не опускает. Команда после таких проигрышей должна сплотиться еще больше.

Матч с "Барысом"? Соперник заслуженно победил. У нас были моменты в первом и втором периодах, но мы их не реализовали, "Барыс" наказал нас за ошибки, будем тренировать реализацию. Спасибо болельщикам, что не ушли, мы не имеем права так играть дома