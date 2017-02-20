Максим Афиногенов: "СКА фаворит в паре с "Витязем", но мы будем отдаваться на сто процентов"

Нападающий "Витязя" Максим Афиногенов заявил, что серия плей-офф против СКА не будет для него принципиальной. Также 37-летний хоккеист отметил, что петербургский клуб не выиграл регулярку не ради попадания на подольский клуб в Кубке Гагарина. В текущем сезоне форвард провел 58 матчей и набрал 47 (20+27) очков. Афиногенов играл за СКА с 2010 по 2013 год.

– В Петербурге я провел три хороших года, но это не делает игры со СКА принципиальными для меня, – цитирует "Р-Спорт" Афиногенова. – Соперничество принципиально, но только по той причине, что это плей-офф. Однозначно, СКА фаворит в нашей паре, это все понимают. Они весь сезон показывали, что они лидеры. Тем не менее, будем отдаваться на сто процентов, стараться навязывать свою игру.

Нам нужно четко сыграть в обороне и поменьше удаляться, потому что большинство – это не только наш козырь, но и козырь СКА. Сами постараемся использовать свои моменты в большинстве, этот компонент нам очень помогал весь сезон. Вряд ли это возможно, что СКА уступил ЦСКА первое место в регулярном чемпионате, чтобы сыграть с "Витязем". Если это так, то это неправильно. Но я не думаю, что это так.