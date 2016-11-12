Максим Афиногенов: "Сами отдали матч СКА – игра была равной"

Форвард "Витязя" Максим Афиногенов подчеркнул, что команда сама отдала победу СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ, при равной игре допустив ошибки. Подмосковная команду в пятницу на своем льду проиграл питерцам со счетом 0:4.

– Играли неплохо, много моментов было в первом периоде, но мы их не использовали в отличие от соперника, – приводит "Р-Спорт" слова Афиногенова. – Неприятно было пропустить первый гол, играя в большинстве, потому что до этого мы играли в зоне СКА, атаковали, но не забили – будем работать над реализацией. Сами отдали матч, а игра по большому счету была равной, и в начале у нас даже больше было моментов.