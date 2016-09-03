Максим Афиногенов: "Нужно было больше бросать в матче с "Авангардом"

Форвард "Витязя" Максим Афиногенов после матча регулярного чемпионата КХЛ с "Авангардом" (2:3) выразил мнение, что его команда мало "лезла на ворота" соперника. По его словам, нужно было совершать больше бросков.

– Почти весь матч мы уступали в одну шайбу, просто мы мало лезли на ворота, нужно больше бросать, – приводит "Р-Спорт" слова Афиногенова. – Всего три броска за первый период – это слишком мало, здесь нужно добавлять. Нельзя было третий гол пропускать, но все равно мы играли до конца, старались. Почему начали не так активно? Это наши проблемы, нам нужно самим их решать. Что тут объяснять, надо играть с первых минут.