Максим Афиногенов: "Не знал о приближении 500-го матча"

Нападающий "Витязя" Максим Афиногенов отметил, что не следил за своей статистикой в КХЛ. Матч регулярного чемпионата против минского "Динамо" (0:3) стал 500-м для него в чемпионатах России.

- Честно говоря, не знал о приближении пятисотого матча, за статистикой не следил, - приводит пресс-служба КХЛ слова Афиногенова. - Но, конечно, приятно. Это большой рубеж. Меня не было 12 лет, именно столько я выступал в Америке. И за то время, которое я до и после НХЛ успел провести в России, сыграть 500 матчей… Довольно приличный результат.

- Можете выделить из этих пятисот наиболее для вас значимые?

- Естественно, первый в команде мастеров "Динамо". Играли в гостях с киевским "Соколом". Отец сумел вырваться на игру… Ничего не забил, не отдал, но вроде бы были моменты (улыбается). Что еще? Конечно, победа в чемпионате в 2004 году. Много было хороших матчей, запоминаются победы, о плохом хочется поскорее забыть. Но хорошего все-таки было больше.