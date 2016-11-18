16:06 | ХОККЕЙ — КХЛ

Максим Афиногенов: "Не знал о приближении 500-го матча"

0
0
0

Нападающий "Витязя" Максим Афиногенов отметил, что не следил за своей статистикой в КХЛ. Матч регулярного чемпионата против минского "Динамо" (0:3) стал 500-м для него в чемпионатах России.

- Честно говоря, не знал о приближении пятисотого матча, за статистикой не следил, - приводит пресс-служба КХЛ слова Афиногенова. - Но, конечно, приятно. Это большой рубеж. Меня не было 12 лет, именно столько я выступал в Америке. И за то время, которое я до и после НХЛ успел провести в России, сыграть 500 матчей… Довольно приличный результат. 

- Можете выделить из этих пятисот наиболее для вас значимые?

- Естественно, первый в команде мастеров "Динамо". Играли в гостях с киевским "Соколом". Отец сумел вырваться на игру… Ничего не забил, не отдал, но вроде бы были моменты (улыбается). Что еще? Конечно, победа в чемпионате в 2004 году. Много было хороших матчей, запоминаются победы, о плохом хочется поскорее забыть. Но хорошего все-таки было больше.  

Дополнительная информация

http://www.khl.ru/news/2016/11/18/328378.html

0
0
0
Материалы REN-TV

"Крестный, одумайся". Блондинка написала президенту...

Показавшая "горижоп" на фоне гробов: Это видео не для всех...

Чемпионы по украденным шубам...

Правительственный спецборт Ту-214 едва не столкнулся с вертолетом в небе...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ