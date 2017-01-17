Максим Афиногенов: "Матч звезд – прежде всего шоу"

Капитан команды дивизиона Тарасова Максим Афиногенов намерен продемонстрировать скорости и принять участие в любом конкурсе во время Недели звезд КХЛ. Также он признался, что готов подготовить какой-нибудь сюрприз, чтобы удивить болельщиков.

– Раз я капитан, значит, наверное, смогу вместе с тренером сажать хоккеистов на лавку за плохую игру (смеется). А если серьезно, всегда очень приятно просто участвовать в Матче звезд, а участвовать в качестве капитана одной из команд – приятно вдвойне, - цитирует пресс-служба КХЛ Афиногенова. - Новый формат?.. Почему нет? Все развивается, не стоит на месте, почему не попробовать турнир четырех сборных? Возможно, так получится намного интересней, меньше будут "штаны возить", а больше – играть в хоккей. Добавится спортивная составляющая. Все мы – спортсмены, все хотим выигрывать. Зрители увидят нормальные скорости, появится дополнительный азарт. Лично я готов эти скорости продемонстрировать.

Что-то придумать? Возможно, уже после того, как приеду в Уфу. Надеюсь, помогут воспоминания о предыдущих Матчах звезд, в которых участвовал. Нынешний у меня третий по счету. Каждый был по-своему интересен. Помню, на последнем, во время конкурса-эстафеты, шайб пять потерял, а заканчивал его уже с каким-то плафоном вместо шайбы. Так что уроки извлек, будет время подтянуть этот элемент. А вообще, готов принять участие в любом конкурсе. Но, думаю, там все уже давно распределили, и меня слушать никто не будет (смеется). А вообще, Матч звезд – такое мероприятие, где каждый старается показать "товар лицом": блеснуть фирменным броском, обводкой - словом, сделать так, чтобы было приятно болельщикам. Ведь это, прежде всего, шоу.

Что касается города, то с ним у меня связаны очень хорошие воспоминания. Очень давно, по-моему, в 1996 году, мы выиграли там молодежный чемпионат Европы среди юношей, одно из первых больших международных соревнований, в которых довелось участвовать. С тех пор всегда приятно приезжать в Уфу – отличный стадион, доброжелательные болельщики.