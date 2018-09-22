Максим Афиногенов: "Динамо" надо выкарабкиваться"

Нападающий московского "Динамо" Максим Афиногенов после победы в матче регулярного чемпионата КХЛ над минским "Динамо" (5:2) заявил, что его команда находится не там, где хочет и может быть.

В этой встрече 39-летний форвард сделал первый хет-трик в КХЛ, а московская команда ушла с последнего места в Западной конференции.

– Здорово, что выиграли. Нам очень нужны победы, поэтому цепляемся за любую игру, – приводит "РИА Новости" слова Афиногенова. – Надо начинать все с чистого листа нам, "Динамо" сейчас не там, где мы хотим и где можем быть, так что надо выкарабкиваться. С этим же настроем надо выходить на следующие матчи. Мои голы? Просто получается, что попал с метра сегодня. Как в рекламе было. И, конечно, скажу, что очень приятно играть с Вадимом Шипачевым и Димой Кагарлицким, мы могли еще забить.

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