16:41 | ХОККЕЙ — КХЛ

Макмиллан перешел из "Медвешчака" в "Торпедо"

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Нападающий Брэндон Макмиллан, выступавший за "Медвешчак", решил продолжить карьеру в "Торпедо" из Нижнего Новгорода. К команде из Загреба канадский форвард присоединился летом этого года. В нынешнем сезоне КХЛ он провел 31 матч, сумев набрать 12 (6+6) очков.

"Медвешчак" выражает Макмиллану благодарность за спортивный вклад, который форвард внес в игру команды, и желает игроку удачи в оставшейся части сезона", - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте клуба.

Дополнительная информация

http://www.medvescak.com/ru/khl/%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D0%BD-%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82-%D0%B8%D0%B7-andquot%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D1%88%D1%87%D0%B0%D0%BA%D0%B0andquot-no2549

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