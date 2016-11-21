Макмиллан перешел из "Медвешчака" в "Торпедо"

Нападающий Брэндон Макмиллан, выступавший за "Медвешчак", решил продолжить карьеру в "Торпедо" из Нижнего Новгорода. К команде из Загреба канадский форвард присоединился летом этого года. В нынешнем сезоне КХЛ он провел 31 матч, сумев набрать 12 (6+6) очков.

"Медвешчак" выражает Макмиллану благодарность за спортивный вклад, который форвард внес в игру команды, и желает игроку удачи в оставшейся части сезона", - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте клуба.