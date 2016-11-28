Макинтайр, Антипин, Столяров и Самсонов – лучшие игроки недели в КХЛ

Комиссия по определению лучших хоккеистов Континентальной хоккейной лиги на основании анализа статистических данных выступлений игроков, предоставленных отделом статистики и аналитики Центрального информационного бюро КХЛ, определила лауреатов тринадцатой игровой недели турнира в четырех номинациях, информирует официальный сайт лиги.

Лучшим вратарем признан Дрю Макинтайр ("Медвешчак"), в двух гостевых матчах не пропустивший ни одной шайбы. Его сухая серия на данный момент составляет 138 минут 30 секунд.

Лучшим защитником признан Виктор Антипин ("Металлург" Мг), в трех матчах одержавший вместе с командой три победы и набравший в них 5 (2+3) очков. Обе заброшенные защитником "Металлурга" шайбы (в поединках против "Динамо" М и "Локомотива") оказались победными. Антипин не завершил ни одного матча с отрицательным показателем полезности при общем показателе (+3).

Лучшим нападающим признан Геннадий Столяров ("Нефтехимик"), в трех гостевых матчах одержавший вместе с командой три победы и набравший в них 6 (3+3) очков. Нападающий нижнекамцев забрасывал шайбы в каждом из проведенных матчей, не завершил ни одного матча с отрицательным показателем полезности при общем показателе (+1). На счету Столярова также 13 бросков по воротам, 8 блокированных бросков соперников и 3 силовых приема.

Лучшим новичком признан голкипер Илья Самсонов ("Металлург" Мг), в трех матчах одержавший три победы, в том числе одну – на ноль. 19-летний вратарь отразил 95,61% бросков по своим воротам при коэффициенте надежности 1,67.