15:25 | ХОККЕЙ — КХЛ

Макаров попал в больницу после столкновения с Паниным

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Нападающий "Нефтехимика" Константин Макаров попал в больницу после столкновения с защитником ЦСКА Григорием Паниным в матче регулярного чемпионата КХЛ (1:3). На 23-й минуте игры Панин неправильно атаковал Макарова, за что был удален до конца матча, а Макаров потерял сознание.

– Дэну Секстону сделали операцию в Москве, через четыре недели он должен восстановиться, – сообщали ТАСС в пресс-службе "Нефтехимика". – Макарова сейчас нет, он в больнице на лечении, будет там находиться две недели. У него сотрясение мозга, а во время матча была короткая потеря сознания.

Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ дисквалифицировал Григория Панина за этот эпизод на четыре матча.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3903490

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