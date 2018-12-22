Магнус Хелльберг: "Атмосфера на футбольном стадионе невероятная. Хотя было бы круто, если бы крышу открыли"

Вратарь СКА Магнус Хелльберг подвел итоги регулярного матча чемпионата КХЛ с ЦСКА (1:4). Игра прошла на футбольной "Газпром Арене" при 67 770 зрителях. Это рекордная посещаемость матча КХЛ.

– Тяжелое поражение, но атмосфера на стадиона просто невероятная! – отметил Хелльберг. – Это то, что я запомню на всю свою жизнь. У ЦСКА очень хорошая команда, как и у нас. Было здорово играть, когда фанаты рядом с нами. Они были дополнительным игроком. В следующий раз нам нужно стараться играть лучше.

– Перед третьим голом была драка, она взбодрила команду?

– Я очень уважаю Тихонова. Думаю, он хотел это сделать, взбодрить нас, дать дополнительный заряд эмоций. Ребята это почувствовали, но после этого мы пропустили третий гол. Хотя мне кажется, что мы стали лучше играть. Я уважаю Тишку! Он делает все, чтобы завести ребят.

– Крыша на стадионе была закрыта, не как в НХЛ. Как считаете, лучше играть с открытой крышей или закрытой?

– Не знаю, тяжело сказать. Было бы круто, если бы она была открыта. Но и так у нас появилась возможность сыграть при такой классной атмосфере, это уникальный шанс. Если честно, это было очень здорово. Спасибо фанатам за то, что они пришли и поддерживали нас.

– На последних минутах вас заменили, и СКА пропустил.

– У нас тогда был хороший момент, но Сорокин выручил свою команду. Нам нужно играть лучше с самого начала. Будем готовиться к следующей игре. (Игорь Новиков)

Трансляция матча СКА - ЦСКА