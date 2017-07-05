Магнитогорский "Металлург" проведет сбор в Германии

Магнитогорский "Металлург" в июле проведет предсезонный сбор в немецком Гармиш-Партенкирхене, сообщает официальный сайт клуба. Сбор, в рамках которого команда сыграет с "Витязем", продлится с 19 по 29 июля.

В полном составе после отпуска "Металлург" соберется 10 июля в Магнитогорске. С 5 по 9 августа команда в Сочи сыграет на турнире Sochi Hockey Open, а с 12 по 15 августа примет участие в Мемориале Ивана Ромазана в Магнитогорске, в котором также сыграют "Сибирь", "Трактор" и "Куньлунь".

Новый сезон КХЛ стартует 21 августа.