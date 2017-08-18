Магнитогорский "Металлург" проиграл своему фарм-клубу "Зауралье" в контрольном матче

Магнитогорский "Металлург" уступил своему фарм-клубу "Зауралье" со счетом 1:2 в контрольном матче. В основное время встречи у "Магнитки" шайбу забросил Антон Шенфельд, у курганской команды отличился Вячеслав Муштаев. Победный буллит у "Зауралья" реализовал Александр Петров.

В стартовом матче нового сезона КХЛ "Магнитка" сыграет с "Автомобилистом" 23 августа, а "Зауралье" встретится с "Торпедо" в ВХЛ 8 сентября.

Товарищеский матч

"Металлург" (Магнитогорск) – "Зауралье" (Курган) – 1:2 (1:0, 0:1, 0:0, 0:0, 0:1)