Магнитогорский "Металлург" продлит контракт с Самсоновым, если он не уйдет в "Вашингтон"

Вице-президент магнитогорского "Металлурга" Геннадий Величкин отметил, что клуб готов продлить контракт с вратарем Ильей Самсоновым, если он не сможет перейти в "Вашингтон". Соглашение Самсонова с "Металлургом" истекает в конце следующего сезона. Двукратный призер молодежного чемпионата мира был выбран "Вашингтоном" два года назад в первом раунде драфта под общим 22-м номером.

– Самсонов не может последовать примеру Антипина – у нас с ним была договоренность, что он контракт свой отрабатывает, а дальше будем смотреть. Мы заинтересованы в Илье, у него год контракта, после чего он становится ограниченно свободным агентом, – цитирует ТАСС Величкина. – Если "Вашингтон" даст ему работу, то он туда уедет. Если нет, то продлим еще с ним контракт.