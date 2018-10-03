Магнитогорский "Металлург" одержал победу в Китае

В матче регулярного чемпионата КХЛ "Куньлунь" на домашнем льду проиграл магнитогорскому "Металлургу" со счетом 1:3. Для "Магнитки" это четвертая победа подряд.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Куньлунь" (Пекин) – "Металлург" (Магнитогорск) – 1:3 (0:0, 0:1, 1:2)

Голы: Антипин – 3 (Мозякин, Эллисон), 26:55 – 0:1. Варфоломеев – 1 (Любимов, Чибисов), 51:06 – 0:2. Варфоломеев – 2 (Чибисов), 53:48 – 0:3. Йип – 2, 59:54 – 1:3.

Вратари: Лазушин – Загидулин.

Штраф: 10 – 6.Броски: 24 (6+7+11) – 32 (9+16+7).

Судьи: Гофман, Оскирко.3 октября. Шанхай. ЛД "Фэйян".