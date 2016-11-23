"Магнитка" взяла верх над "Локомотивом"

В матче регулярного чемпионата КХЛ магнитогорский "Металлург" на своем льду обыграл "Локомотив" со счетом 2:1. Гости смогли забросить первыми, но во втором периоде действующий обладатель Кубка Гагарина смог сравнять счет и выйти вперед. Победную шайбу забросил Виктор Антипин.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Металлург" (Магнитогорск) – "Локомотив" (Ярославль) – 2:1 (0:1, 2:0, 0:0)

Голы: Красковский – 6 (Коршков, Полунин), 8:28 – 0:1. Ли – 8 (бол., Антипин, Мозякин), 30:24 – 1:1. Антипин – 5 (Ли, Мозякин), 38:39 – 2:1.

Вратари: Самсонов – Мурыгин (58:20).

Штраф: 24 – 24.

Броски: 24 (12+10+2) – 39 (14+13+12).

Судьи: Ержабек, Щенев.

23 ноября. Магнитогорск. "Арена Металлург".