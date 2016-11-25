"Магнитка" вырвала победу у "Витязя"

В матче регулярного чемпионата КХЛ магнитогорский "Металлург" на своем льду обыграл "Витязь" со счетом 5:4. Отметим, что команда Ильи Воробьева уступала по ходу встречи, но смогли перехватить инициативу в третьем периоде. Добавим, что нападающий "Магнитки" Сергей Мозякин забросил 500-ю и 501-ю шайбы в чемпионатах России. Форвард хозяев Данис Зарипов забил 370-й гол в чемпионатах России и сравнялся с легендой отечественного хоккея Владимира Петрова.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Металлург" (Магнитогорск) – "Витязь" (Подольск) – 5:4 (1:1, 1:2, 3:1)

Голы: Макеев – 12 (Афиногенов), 15:01 – 0:1. Ли – 9 (Зарипов, Береглазов), 15:57 – 1:1. Мозякин – 26 (бол., Коварж), 20:51 – 2:1. Горак – 4 (Головков), 33:43 – 2:2. Никулин – 2 (Макеев), 37:21 – 2:3. Афиногенов – 10 (бол., Никулин), 42:52 – 2:4. Коварж – 17 (бол., Антипин, Зарипов), 48:12 – 3:4. Зарипов – 8 (Антипин), 55:32 – 4:4. Мозякин – 27 (Бирюков), 57:51 – 5:4.

Вратари: Самсонов – Сапрыкин (58:53).

Штраф: 6 – 10.

Броски: 36 (12+8+16) – 35 (11+11+13).

Судьи: Наумов, Одиньш.

25 ноября. Магнитогорск. "Арена Металлург".