"Магнитка" всухую победила "Амур"

Магнитогорский "Металлург" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл "Амур" (3:0). Для хозяев эта победа стала четвертой подряд, гости потерпели третье поражение кряду.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Металлург" (Магнитогорск) – "Амур" (Хабаровск) – 3:0 (1:0, 2:0, 0:0)

Голы: Любимов – 7 (Матушкин), 4:58 – 1:0. Булирж – 3 (Бирюков, Расмуссен), 28:12 – 2:0. Кулемин – 3 (бол., Антипин, Расмуссен), 36:27 – 3:0.

Вратари: Кошечкин – Аликин.

Штраф: 6 – 2.

Броски: 21 (7+9+5) – 30 (7+8+15).

Судьи: Букин, Оскирко.

4 ноября. Магнитогорск. "Арена-Металлург".

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