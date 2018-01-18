"Магнитка" всухую обыграла "Югру", Мозякин набрал два очка

Магнитогорский "Металлург" в гостях обыграл "Югру" со счетом 3:0 в матче регулярного чемпионата КХЛ. Хозяева льда потерпели третье поражение кряду, "Магнитка" одержала вторую победу подряд и идет на втором месте в турнирной таблице "Востока".

В этой встрече по шайбе забросили Мэтт Эллисон, Оскар Осала и Войтек Вольски, двумя голевыми передачами отметился форвард Сергей Мозякин. Голкипер Илья Самсонов одержал 9-ю победу в сезоне и во второй раз сыграл "на ноль".

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Югра" (Ханты-Мансийск) – "Металлург" (Магнитогорск) – 0:3 (0:0, 0:1, 0:2)

Голы: Эллисон – 17 (Мозякин), 39:20 – 0:1. Осала – 14 (п.в., Тимкин), 58:40 – 0:2. Вольски – 11 (Мозякин, Эллисон), 59:05 – 0:3.

Вратари: Билялов (58:22 – 58:40) – Самсонов.

Штраф: 12 – 10.

Броски: 22 (6+6+10) – 29 (12+9+8).

Судьи: Белов, Спирин.

18 января. Ханты-Мансийск. "Арена Югра".