"Магнитка" вернет Малкина в Россию на олимпийский сезон?

Вице-президент магнитогорского "Металлурга" Геннадий Величкин отметил, что клуб обсудит с нападающим "Питтсбурга" Евгением Малкиным его возвращение в Россию на олимпийский сезон. Напомним, НХЛ не будет останавливать регулярный чемпионат на время проведения Игр-2018, поэтому игроки лиги не смогут выступить в Пхенчхане. Малкин заявил, что хочет выступить на Олимпиаде, и считает, что "Питтсбург" разрешит ему поехать на Игры.

- Не исключаю, что мы попробуем такие переговоры провести, - цитирует Величкина официальный сайт КХЛ. - А почему нет? Мы, кстати, эту тему тоже обсуждали с нашим президентом клуба Виктором Рашниковым. Было бы интересно хотя бы на год – на олимпийский сезон – вернуть Женю в Россию. Так что пока не будем загадывать и далеко забегать вперед, но обещаю, летом мы с Женей постараемся обсудить этот вопрос.