"Магнитка" вернет Малкина в Россию на олимпийский сезон?

Вице-президент магнитогорского "Металлурга" Геннадий Величкин отметил, что клуб обсудит с нападающим "Питтсбурга" Евгением Малкиным его возвращение в Россию на олимпийский сезон. Напомним, НХЛ не будет останавливать регулярный чемпионат на время проведения Игр-2018, поэтому игроки лиги не смогут выступить в Пхенчхане. Малкин заявил, что хочет выступить на Олимпиаде, и считает, что "Питтсбург" разрешит ему поехать на Игры.
- Не исключаю, что мы попробуем такие переговоры провести, - цитирует Величкина официальный сайт КХЛ. - А почему нет? Мы, кстати, эту тему тоже обсуждали с нашим президентом клуба Виктором Рашниковым. Было бы интересно хотя бы на год – на олимпийский сезон – вернуть Женю в Россию. Так что пока не будем загадывать и далеко забегать вперед, но обещаю, летом мы с Женей постараемся обсудить этот вопрос.
Werewolf
Смех. Как вы себе это представляете? Он декретный отпуск в НХЛ возьмет? Либо НХЛ, либо КХЛ, а на годик его никто не отпустит. На двух стульях не усидишь. Да и зная Малкина - он не будет бучу поднимать ). Это из области фантастики.
10:26
regiment
какой то бред. кто ему разрешит уехать даже на сезон?
10:19
.BattleFish.
Неужели бандит Величкин, после угроз в адрес Малкина при попытке удержания в России, рассчитывает на то, что Женя согласится вернуться в Магнитогорск!? Какой олимпийский гол, о чем ты вообще!?)))
10:17