10:07 | ХОККЕЙ — КХЛ

"Магнитка" вернет Малкина в Россию на олимпийский сезон?

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Вице-президент магнитогорского "Металлурга" Геннадий Величкин отметил, что клуб обсудит с нападающим "Питтсбурга" Евгением Малкиным его возвращение в Россию на олимпийский сезон. Напомним, НХЛ не будет останавливать регулярный чемпионат на время проведения Игр-2018, поэтому игроки лиги не смогут выступить в Пхенчхане. Малкин заявил, что хочет выступить на Олимпиаде, и считает, что "Питтсбург" разрешит ему поехать на Игры.

- Не исключаю, что мы попробуем такие переговоры провести, - цитирует Величкина официальный сайт КХЛ. - А почему нет? Мы, кстати, эту тему тоже обсуждали с нашим президентом клуба Виктором Рашниковым. Было бы интересно хотя бы на год – на олимпийский сезон – вернуть Женю в Россию. Так что пока не будем загадывать и далеко забегать вперед, но обещаю, летом мы с Женей постараемся обсудить этот вопрос.

 

Дополнительная информация

http://www.khl.ru/news/2017/05/16/347156.html

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Werewolf

Смех. Как вы себе это представляете? Он декретный отпуск в НХЛ возьмет? Либо НХЛ, либо КХЛ, а на годик его никто не отпустит. На двух стульях не усидишь. Да и зная Малкина - он не будет бучу поднимать ). Это из области фантастики.

10:26

regiment

какой то бред. кто ему разрешит уехать даже на сезон?

10:19

.BattleFish.

Неужели бандит Величкин, после угроз в адрес Малкина при попытке удержания в России, рассчитывает на то, что Женя согласится вернуться в Магнитогорск!? Какой олимпийский гол, о чем ты вообще!?)))

10:17