"Магнитка" в серии буллитов проиграла "Спартаку"

В матче регулярного чемпионата КХЛ "Спартак" в серии буллитов одержал победу над магнитогорским "Металлургом" – 3:2.

Автором победной шайбы в этой встрече стал нападающий красно-белых Максим Трунев. Для спартаковцев данная победа стала третьей подряд.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Спартак" – "Металлург" (Магнитогорск) – 3:2 Б (0:1, 2:1, 0:0, 0:0, 1:0)

Голы: Осала – 8 (Шос, Чибисов), 16:15 – 0:1. Черных – 1, 28:58 – 1:1. Дергачев – 4 (бол., Пепеляев, Хохлачев), 33:50 – 2:1. Мозякин – 15 (Кокарев, Коварж), 37:03 – 2:2.

Победный буллит: Трунев.

Вратари: Свенссон – Кошечкин.

Штраф: 6 – 12.

Броски: 39 (8+17+9+5) – 32 (11+9+7+5).

Судьи: Оленин, Франо.

14 ноября. Москва. ВТБ Ледовый дворец.

Турнирная таблица – здесь