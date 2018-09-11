"Магнитка" в овертайме обыграла "Трактор", Эллисон сделал дубль

"Металлург" в овертайме обыграл "Трактор" (2:1 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Обе шайбы у победителей забил Мэтт Эллисон. У "Трактора" гол в активе Артема Пеньковского.

"Металлург" с шестью очками четвертое место в Восточной конференции. У "Трактора" три очка и восьмая позиция.

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"Трактор" (Челябинск) - "Металлург" (Магнитогорск) - 1:2 ОТ (0:0, 0:1, 1:0, 0:1)

Голы: Эллисон - 1 (бол., Мозякин, Вольски), 25:40 - 0:1. Пеньковский - 1 (Стоа, Бэйлен), 57:34 - 1:1. Эллисон - 2, 61:15 - 1:2.

Вратари: Демченко - Кошечкин.

Штраф: 2 - 2.

Броски: 23 (6+11+6+0) - 34 (13+12+7+2).

Судьи: Ромасько, Фатеев.

11 сентября. Челябинск. ЛА "Трактор" им Валерия Белоусова.